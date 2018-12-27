Мир за ночь 26-27 декабря 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко позвонил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по поводу инцидента в Керченском проливе, Киеву удалось вернуть под контроль две трети территории Донбасса, цена на нефть Brent выросла на 8,5%, делегация США в начале января посетит Пекин для торговых переговоров, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении использовать Ирак как базу для действий в Сирии. Между тем Сирия после авиаобстрела Дамаска пожаловалась на Израиль в Совбез ООН, Хосни Мубарак дал показания против Мохаммеда Мурси, семья одного из погибших при крушении лайнера Lion Air в Индонезии подала иск против Boeing, а МКС «приподнимут» над Землей на 1,15 километра.

По инициативе президента Украины Петра Порошенко состоялся его телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как сообщается на сайте Акорды, главы государств обменялись мнениями по текущей ситуации на юго-востоке Украины. Порошенко проинформировал Назарбаева об инциденте в районе Керченского пролива, а тот в свою очередь высказался за скорейшее урегулирование указанного вопроса путем переговоров между украинской и российской сторонами. Президент Казахстана призвал стороны украинского кризиса к конструктивному диалогу и поиску компромисса, а также выразил готовность оказать всестороннее содействие в разрешении данного конфликта. Кроме этого, лидеры стран обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив активизацию казахстанско-украинских контактов в текущем году, и договорились о продолжении контактов в предстоящий период.

Тем временем советник президента Украины Юрий Бирюков в эфире телеканала «Прямой» заявил, что украинские вооруженные силы освободили практически всю «серую» зону в Донбассе, или две трети территории. «От того состояния, в котором мы начали в мае месяце 2014 года две трети территории были освобождены. Практически вся так называемая «серая» зона сейчас освобождена и взята под контроль», - цитирует Бирюкова РБК. В среду, 26 декабря, президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения в стране. Оно прекратилось в 14:00 (15:00 мск). «Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине», - пояснил Порошенко. Месяц назад власти Украины ввели в десяти областях страны военное положение после того, как российские пограничники задержали в районе Керченского пролива два украинских катера и буксир, а также всю команду из 24 моряков за незаконное пересечение границы России.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте в ходе торгов н Интерконтинентальной бирже 26 декабря поднялась выше $55 за баррель. По данным «Коммерсанта», с момента открытия торгов рост составил 8,5%. Фьючерс Brent с поставкой в феврале подорожал на 7,26% и стоит $54,42 за баррель. Стоимость нефти Brent падала с начала октября, а в понедельник, 24 декабря, цена опустилась ниже $51 за баррель впервые с 31 августа 2017 года.

Правительственная делегация США отправится в Пекин 7 января, чтобы провести торговые переговоры с официальными лицами Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш, в нее также войдет заместитель министра финансов по международным делам Дэвид Малпасс. Эта двусторонняя встреча станет первой после того, как президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин договорились на полях саммита G20 в Аргентине о 90-дневном перемирии. Как отмечает Bloomberg, эта встреча указывает на то, что две крупнейшие экономики мира добились прогресса в снижении торговой напряженности. Напомним, что обе стороны решили не повышать тарифы на товары друг друга с нового года, отложив их на три месяца. На этой неделе Пекин объявил о снижении тарифов с 1 января на импорт более 700 товаров, а ранее Трамп согласился приостановить запланированное повышение тарифов примерно на $200 млрд в годовом импорте из Китая, пока идут переговоры.

Президент США Дональд Трамп поздно вечером в католическое Рождество с целью поблагодарить военных за успешную службу нанес необъявленный визит в Ирак. Как сообщают «Известия», в ходе визита он встретился с американскими военными и сообщил, что Вашингтон не планирует сокращать численность военных в Ираке и может использовать страну в качестве базы для действий в Сирии. «Мы можем использовать его (Ирак — V) как базу, если нам захочется сделать что-то в Сирии», - заявил президент США. Также он отметил, что США не хотят выполнять роль мирового жандарма и нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на планете. «Соединенные Штаты не могут оставаться мировым полицейским. Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас <...> Мы разбросаны по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало. Смешно, честное слово», - сказал он. По словам Трампа, Вашингтон не желает, чтобы другие страны использовали США для своей защиты бесплатно. Сейчас на территории Ирака находятся несколько военных баз США и до 5 тыс. военных. Вашингтон намерен построить еще две базы, которые будут находиться в 100 км от Сирии.

МИД Сирии направил письма генеральному секретарю и председателю Совета безопасности ООН, в которых заявило о нарушении Израилем резолюции № 350 Совбеза ООН от 1974 года, где указано о разделении израильских и сирийских войск, сообщает РБК. По мнению министерства, удар израильских истребителей по окраинам Дамаска направлен на запугивание сирийского народа и затягивание кризиса в стране. «Это террористическое нападение совпало с​ переполненностью улиц Дамаска людьми. Гражданские лица празднуют Рождество впервые после очищения города и его сельской местности от терроризма», - говорится в сообщении. В МИД также заявили, что действия Израиля ничем не отличаются от действий террористических организаций и являются попыткой уйти от внутренних проблем, а случившееся было бы невозможно без «постоянной поддержки, оказываемой администрацией США». В МИД Сирии призвали Совбез ООН выполнить обязанности по поддержанию мира и принять меры по предотвращению подобных атак со стороны Израиля. Напомним, что в ночь на 26 декабря израильские самолеты вошли в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетный удар по военным объектам, расположенным около Дамаска.

Экс-президент Египта Хосни Мубарак впервые дал показания по «делу о побеге из тюрем», по которому главным обвиняемым проходит его преемник, также уже бывший глава государства Мохаммед Мурси, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о событиях 2011 года. Мурси и еще 26 членов руководства исламистского движения «Братья-мусульмане» обвиняют в побеге из заключения, нападении и убийстве полицейских, в провоцировании беспорядков, которые привели к отстранению от власти Мубарака. В 2015 году суд вынес Мурси и его сторонникам смертный приговор, но затем решение было отменено из-за пробелов в доказательной базе. Как утверждает Хосни Мубарак, в 2011 году в Египет по подземным тоннелям из сектора Газа, который контролирует палестинское движение «Хамас», проникли 800 человек с целья оказания помощи «Братьям-мусульманам». По словам экс-президента, именно они участвовали в массовых беспорядках и нападениях на полицейские участки, КПП и здание службы государственной безопасности в Эль-Арише. Тогда же были атакованы несколько тюрем, из которых были освобождены сторонники «братьев», а также «Хамаса» и ливанского движения «Хезболла». В то же время экс-президент отказался отвечать на часть вопросов, заявив, что тогда ему придется «раскрывать государственные тайны» и чтобы дать показания, ему потребуется разрешение от президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси и армии.

Семья индонезийца Судибио Онгго Вардойо, погибшего в результате крушения самолета авиакомпании Lion Air, подала иск в окружной суд округа Кук в американском штате Иллинойс против производителя лайнера, корпорации Boeing, сообщает ТАСС. По версии семьи, потерпевший крушение самолет был «неоправданно опасным», поскольку его датчик угла атаки (прибор, определяющий угол крыла относительно горизонтального потока воздуха) передавал неверную информацию пилотам. Кроме того, истцы утверждают, что компания не предоставила необходимые инструкции для пилотов с разъяснением, каким образом они могли отключить систему автоматического выравнивания носа лайнера, срабатывание которой, предположительно, стало причиной катастрофы. Напомним, в результате крушения Boeing 737 Max 8, летевшего 29 октября из Джакарты в Панкалпинанг, погибли все находившиеся на его борту 189 человек. Согласно данным, полученным с бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано как минимум шесть сбоев. Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что причиной крушения могла стать неправильная настройка датчика угла атаки – он передавал на бортовой компьютер ошибочную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта, что в итоге и привело к падению. Ранее, в ноябре, родители еще одной жертвы авиакатастрофы родители Рио Нанды Пратамы также подали в суд на Boeing.

Международную космическую станцию «приподнимут» над Землей на 1,15 километра утром в четверг, сообщил РИА Новости официальный представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП). «По предварительным расчетным данным службы баллистико-навигационного обеспечения, начало коррекции орбиты запланировано на 6:05 мск», - уточнил собеседник. По его словам, маневр будет проводиться с помощью двигательной установки грузового корабля «Прогресс МС-10», пристыкованного к станции. Она должна проработать порядка 337 секунд. В результате средняя высота полета станции должна увеличиться на 1,15 километра и составить 405,7 километра, отметил представитель ЦУПа. Он добавил, что коррекция проводится для создания необходимых баллистических условий для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-12».