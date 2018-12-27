Алмасхан Ахмеджанов стал главным архитектором города Алматы

45-летний Алмасхан Ахмеджанов стал новым руководителем Управления архитектуры и градостроительства города Алматы, сменив на этом посту Нурлана Уранхаева.

Алмасхан Ахмеджанов алматинец, около 20 лет работает в Управлении архитектуры и градостроительства города Алматы. Последние 10 лет занимал должность заместителя руководителя данного управления. Выпускник Казахского государственного университета им. Абая и Казахской государственной академии транспорта и коммуникации им. М.Тынышбаева, по специальности «Инженер – строитель».

Как сообщает пресс-служба города Алматы, перед новым главным архитектором города поставлен ряд задач, в том числе по обеспечению эффективной работы управления в рамках концепции «Город для людей» с применением международного опыта и инновационных технологий, обеспечивающих формирование комфортной и экологичной городской среды.

Кроме того, необходимо более активно привлекать к разработке проектов строительства креативных архитекторов и проектировщиков для дальнейшего формирования профессионального кадрового потенциала города с обеспечением преемственности знаний и опыта. Для этого на базе НИИ «АлматыГЕНПЛАН» будет создан Центр креативных идей и профессиональной поддержки молодых специалистов.

Стоит отметить, что ранее аким Алматы Бауыржан Байбек сообщил, что в начале следующего года в открытом доступе будет размещена концепция мастер-плана развития города. Каждый житель и представитель бизнеса сможет ознакомиться с ним и дать свои предложения.