Усилят досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа, а также почтовых отправлений
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В аэропортах Казахстана в праздничные дни усилят меры безопасности
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Комитет гражданской авиации сообщил, что с 29 декабря по 2 января 2019 года усиливаются меры безопасности в аэропортах, авиакомпаниях и на объектах РГП «Казаэронавигация».

В частности, в аэропортах на праздничные дни назначены оперативные дежурные для быстрого реагирования и предоставления информации при возникновении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также при актах незаконного вмешательства, авиационных событий.

«Будет обеспечен усиленный контроль за проведением досмотра пассажиров, ручной клади, багажа, грузов, почты. Усиливаются меры по досмотру почтовых отправлений, грузов, бортового питания и бортовых припасов. Обеспечивается усиленный контроль системой видеонаблюдения и частое патрулирование пассажирского терминала аэропорта. Увеличивается до 20% выборочный ручной досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, на всех рейсов», - сообщили в КГА, добавив, что «будут осуществляться иные меры безопасности».

Отмечается, что это «позволит в целом повысить защищенность объектов гражданской авиации от актов незаконного вмешательства».

В связи с этим авиапассажиров просят с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и заблаговременно прибывать на свои рейсы.

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