Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

В Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».

28 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается местами метель, ветер 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с. В Петропавловске низовая метель, ветер 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Костанайской области 28 декабря местами также ожидается метель, туман, гололед, порывы ветра до 15-20 м/с.

На большей части Западно-Казахстанской области ночью 28 декабря снег, местами туман, гололед, метель, усиление ветра 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. В Уральске также ожидается снег, туман, метель, гололед, ветер усилится, порывы 18 м/с.

28-30 декабря в Кызылординской области местами ветер 15-20 м/с, гололед.