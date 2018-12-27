Казахстан ратифицировал поправки в соглашение о займе МБРР

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития относительно поправок к Соглашению о займе № 8156-KZ (Проект развития автомобильных дорог Восток – Запад (участок Алматы – Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай (ЦАРЭС 1b) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития», сообщает Акорда.

Поправки в соглашение о займе предусматривают включение дополнительного участка Балхаш-Бурылбайтал – 297 километров коридора «Центр-Юг». Реконструкция участка Балхаш-Бурылбайтал направлена на повышение пропускной способности коридора «Центр-Юг» и создание опережающей инфраструктуры транспортной системы страны. Реконструкция данного участка автомобильной дороги предусмотрена госпрограммой «Нурлы жол» на 2015-2019 годы.

Согласно протоколу заседания республиканской бюджетной комиссии от 11 января 2018 года, финансирование реконструкции участка Балхаш-Бурылбайтал одобрено за счет сэкономленных средств займа МБРР и софинансирования из республиканского бюджета.