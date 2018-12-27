Казахстан ратифицировал поправки в соглашение о займе МБРР

За счет сэкономленных средств займа от МБРР отремонтируют участок коридора Центр-Юг
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития относительно поправок к Соглашению о займе № 8156-KZ (Проект развития автомобильных дорог Восток – Запад (участок Алматы – Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай (ЦАРЭС 1b) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития», сообщает Акорда.
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