Отремонтируют участок Балхаш – Бурылбайтал протяженностью 297 км
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Участок коридора Центр-Юг отремонтируют за счет сэкономленных средств займа от МБРР
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Дополнительный участок Балхаш – Бурылбайтал протяженностью 297 км коридора «Центр-Юг» отремонтируют за счет сэкономленных средств займа Международного банка реконструкции и развития, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Поправки в соглашение о займе предусматривают включение дополнительного участка Балхаш-Бурылбайтал – 297 километров коридора «Центр-Юг». Реконструкция участка Балхаш-Бурылбайтал направлена на повышение пропускной способности коридора «Центр-Юг» и создание опережающей инфраструктуры транспортной системы страны. Реконструкция данного участка автомобильной дороги предусмотрена госпрограммой «Нурлы жол» на 2015-2019 годы», - сообщил Касымбек, представляя депутатам законопроект.

Он также отметил, что согласно протоколу заседания республиканской бюджетной комиссии от 11 января 2018 года, финансирование реконструкции участка Балхаш-Бурылбайтал одобрено за счет сэкономленных средств займа МБРР и софинансирования из республиканского бюджета.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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