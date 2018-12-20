Участок коридора Центр-Юг отремонтируют за счет сэкономленных средств займа от МБРР

Дополнительный участок Балхаш – Бурылбайтал протяженностью 297 км коридора «Центр-Юг» отремонтируют за счет сэкономленных средств займа Международного банка реконструкции и развития, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Поправки в соглашение о займе предусматривают включение дополнительного участка Балхаш-Бурылбайтал – 297 километров коридора «Центр-Юг». Реконструкция участка Балхаш-Бурылбайтал направлена на повышение пропускной способности коридора «Центр-Юг» и создание опережающей инфраструктуры транспортной системы страны. Реконструкция данного участка автомобильной дороги предусмотрена госпрограммой «Нурлы жол» на 2015-2019 годы», - сообщил Касымбек, представляя депутатам законопроект.

Он также отметил, что согласно протоколу заседания республиканской бюджетной комиссии от 11 января 2018 года, финансирование реконструкции участка Балхаш-Бурылбайтал одобрено за счет сэкономленных средств займа МБРР и софинансирования из республиканского бюджета.