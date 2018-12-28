Назарбаев даст соответствующее задание правительству
Казахстан примет программу празднования тридцатилетия Независимости
Фото Тамары Вааль

Казахстану следует готовиться к тридцатилетию Независимости, заявил президент Нурсултан Назарбаев в интервью казахстанским журналистам, показанном вечером в пятницу отечественными телеканалами.

«Мы должны готовиться к тридцатилетию независимости. Я соответствующее задание дам правительству и аппарату президента. Должны мы готовиться с тем условием, что, как задавали вопросы, развитие регионов к тридцатилетию. Мы посмотрим специальную программу… И сейчас берем, что не хватает каждому региону? Где-то не хватает питьевой водыгде-то коммунальное хозяйство устарело очень, где-то перекачивающие установки, где-то гостиниц нет, где-то общежитий нет, где-то дороги плохие внутри. То есть, взять каждую область и постараться по дорожной карте, как мы когда-то делали, стараться выделить средства, чтоб они к тридцатилетию независимости пришли с красивыми городами и центрами, где живут люди. Я думаю, что мы будем такую программу осуществлять», - сказал Назарбаев.

Казахстан отметит 30-летие Независимости в 2021 году.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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