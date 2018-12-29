В акимате Алматы рассказали о планах по расширению аэропорта

Заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов на своей странице в Facebook рассказал о планах по расширению международного аэропорта города. По его информации, на сегодняшний день уже разработана концепция увеличения площади существующего здания аэровокзала путем пристройки нового блока с западной стороны.

Он напомнил, что аэропорт Алматы до 2017 года «переживал не лучшие времена, следствием чего ежегодно отменялось до 200 рейсов по причинам непогоды». Убытки авиакомпаний достигали миллиарда тенге, а более 30 тыс. пассажиров постоянно «ощущали дискомфорт: опаздывали на деловые встречи, семейные мероприятия и т.д.».

«В целях улучшения качества обслуживания в аэропорту Алматы в течение 2 последних лет проведены работы: сделан текущий ремонт двух взлетно-посадочных полос, построено соединительные ролевые дорожки, установлено современное аэронавигационное и светосигнальное оборудование. Общий объем инвестиций со стороны частной компании составил более 8 млрд тенге. В результате по состоянию на декабрь 2018 года проблемы с возможностью приема бортов в непогоду устранены, а пропускная способность аэродрома выросла в 2.5 раза (с 8 до 20 самолетов в час). Также отмечен стабильный двухгодичный рост пассажирооборота до 5.8 млн/год», - рассказал Аукенов.

Однако, как он добавил, «на этом работа по улучшению обслуживания пассажиров аэропорта Алматы не окончена».

«Сегодня уже разработана концепция увеличения площади существующего здания аэровокзала путем пристройки нового блока с западной стороны, что позволит увеличить в 2,5 раза текущую площадь аэропорта, поднять пропускную способность до 13 млн пассажиров в год (с учетом предусмотренной нагрузки на ближайшие 10-15 лет), доукомплектовать двумя телескопическими трапами и расширить парковку до вместимости на 2 тыс. автомобилей», - сообщил заместитель акима города.

Также, по его информации, завершено проектирование нового цеха, обеспечивающего бортовое питание, мощность которого составит 15 тыс. порций в сутки, что в 2,5 раза больше текущего объема.

«Строительство компания планирует начать весной 2019 года», - уточнил Аукенов.

Также он сообщил, что «определено видение под здание, простаивавшее долгий период и запроектированное под гостиницу», «дальше – только ремонт и создание сотни новых рабочих мест». в комментариях к посту он уточнил, что здание «на прошлой неделе было выкуплено аэропортом у частника под нужды самого аэропорта».

Отвечая на вопросы горожан в комментариях касательно строительства нового блока, Аукенов сообщил, что «сейчас прорабатывается вопрос , с кем готовить техзадание». То есть выбирают между лучшими иностранными компаниями по проектированию аэропортов.

«Выбор между несколькими лучшими проектными и управляющими компаниями. После будет разработано техзадание. Потом ПСД. Эскизная часть может меняться, причем кардинально. Это лишь эскиз концепта. Место и архитектура могут быть значительно доработаны», - отметил замакима.

Отвечая на вопрос о сносе здания (сейчас vip-зал с северной стороны), построенного в 1937 году, Аукенов проинформировал, что «есть концепт», и «в течение ближайших месяцев определяются с партнерами», поэтому «все условно».

«Сейчас важен концепт и решимость акционеров аэропорта вести модернизацию», - подчеркнул он.