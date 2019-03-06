Порядка 2 млрд юаней возьмет Казахстан у Китая в кредит

Для того, чтобы провести модернизацию и техническое дооснащение пунктов пропуска на казахстанском участке таможенной границы Евразийского экономического союза, наша страна намерена взять льготный кредит у Китая в размере порядка 2 млрд юаней. Как заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов, в результате реконструкции пропускная способность обновленных пропускных пунктов возрастет в 12 раз, что позволит Казахстану увеличить транзитный потенциал.

Как отмечается в заключении профильного комитета мажилиса, проектом закона «О ратификации рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита» стороны достигли договоренности о предоставлении экспортно-импортным банком Китая льготного кредита на общую сумму не более 2,062 млрд китайских юаней правительству Республики Казахстан для реализации проекта «Модернизация и техническое дооснащение казахстанских пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы Евразийского экономического союза».

«Кредит привязан к юаню и составляет 2% годовых. Срок возврата кредита – 20 лет, первые 5 лет мы будем оплачивать только проценты – 2% в год, начиная с 6-го года до последнего 20-го года будем оплачивать основную сумму долга», - объяснил депутатам Алихан Смаилов.

В результате реконструкции, по его словам, пропускная способность пунктов возрастет в 12 раз, а бюджет получит дополнительные поступления.

«Если в сутки (пропускная способность сейчас – V) 450 автотранспортных средств, она достигнет 5,5 тыс., а время прохождения сократится с 1 часа до 25 минут. Если говорить о налогах, в текущем году мы дополнительно планируем, что 200 млрд тенге поступят в бюджет, в следующем году дополнительно еще 300 млрд, и в 2021 году – 300 млрд тенге. За три года по таможне мы планируем, что дополнительно поступят 800 млрд тенге», - проинформировал министр.

В целом в рамках займа КНР планируется провести модернизацию и техническое дооснащение 9 автомобильных и 1-го железнодорожного пунктов пропуска. Реализацию проекта планируется начать в конце этого года и завершить в 2022 году.

«Модернизация пунктов пропуска по всему периметру внешней границы ЕАЭС, а также автоматизация всего цикла перемещения товаров позволит повысить уровень таможенного администрирования, улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски, что в целом положительно повлияет на финансовые затраты участников ВЭД и рейтинги страны», - уверен Смаилов.