В полиции назвали причину взрыва в пятиэтажном доме Павлодара

Заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Юрий Колесников на брифинге в четверг рассказал обстоятельства ЧП в пятиэтажном доме в Павлодаре накануне. По его информации, погибший хозяин квартиры, где произошел взрыв, и его знакомый пытались проверить порох, найденный на свалке, сообщает «Казинформ» .

«Одним (мужчиной – V) на свалке были найдены шесть пачек пороха, старого, еще советских упаковок. После распития спиртных напитков другому было предложено реализовать этот порох; они решили испробовать порох, отсырел он или не отсырел, и рассыпали на тумбочке часть открывшейся пачки, попробовали поджечь, в результате чего произошло воспламенение как самого пороха, так и лежащих рядом предметов», - рассказал Колесников, уточнив, что каждая заводская упаковка пороха весит 200-250 грамм.

При этом он уточнил, что «самого взрыва как такового не было».

«Порох не взрывается, он горит; если бы был взрыв, то были бы нарушены конструкции, межкомнатные перегородки. Этого ничего не произошло. Произошел хлопок оттого, что его подожгли», - сказал Колесников.

По его информации, согласно проведенной экспертизе, хозяин квартиры погиб в результате отравления угарным газом, второй мужчина был госпитализирован с ожогами тела, лица, ожоговым шоком третьей степени.

«Хозяйка квартиры также обратилась за медицинской помощью с диагнозом отравление продуктами горения. Она была отпущена домой, назначено амбулаторное лечение, других пострадавших в результате инцидента нет», - добавил замначальника ДП.

Полиция ведет досудебное расследование по ст. 292 УК РК (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), всех участников случившегося назвали «социально уязвимыми людьми», которые не имеют постоянного места работы. Кроме того, по данным полиции, оба мужчины – погибший и пострадавший – ранее были судимы.

Между тем пока не установлено, как на свалке оказался порох, отметил Колесников.

«Кто-то из старых охотников, видимо, или из тех, у кого он находился, выбросил, посчитал, что срок годности его истек, потому что эта пачка - еще с советских времен, и он, естественно, не имеет той воспламеняющей части, которая сейчас требуется», - пояснил он.

Напомним, накануне в Комитете по ЧС сообщили, что в пятиэтажном доме Павлодара по ул. Муткенова «в кухонном помещении квартиры на первом этаже произошел взрыв неизвестного вещества с последующим горением домашних вещей и бытовой техники на площади 8 кв. м». На месте было обнаружено тело мужчины, еще один мужчина с ожогами был госпитализирован в больницу. Из дома были эвакуированы 60 человек, в том числе 15 детей.