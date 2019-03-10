149 пассажиров и 8 членов экипажа погибли
  • 511
В Эфиопии разбился пассажирский Boeing
Фото REUTERS

Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, потерпел крушение в Эфиопии, сообщают СМИ.

Борт пропал с радаров через 6 минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы в столицу Кении – Найроби. Это был новый Boeing 737 Max 8, который авиакомпания получила несколько месяцев назад.

В результате авиакатастрофы никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

Это второе крушение нового Boeing 737 Max 8: в октябре 2018 года такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Освобождены от своих должностей вице-министры нацэкономики и оборонной промышленности
Новости
Прием документов по жилищной программе «Бакытты отбасы» в Алматы начнется 11 марта
Новости
Декларации чиновников будут находиться в открытом доступе – Минфин
Новости
Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана
Новости
Порядка 2 млрд юаней возьмет Казахстан у Китая в кредит
Новости
Назарбаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта