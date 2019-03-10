В Эфиопии разбился пассажирский Boeing

Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, потерпел крушение в Эфиопии, сообщают СМИ.

Борт пропал с радаров через 6 минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы в столицу Кении – Найроби. Это был новый Boeing 737 Max 8, который авиакомпания получила несколько месяцев назад.

В результате авиакатастрофы никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

Это второе крушение нового Boeing 737 Max 8: в октябре 2018 года такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.