Мир за ночь 10-11 марта 2019 года

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН, премьер Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit, в США назвали юридическим маневром иск Huawei, власти Венесуэлы отменили рабочий день и занятия из-за отключения света, а лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о возможности введения в связи с проблем с электроснабжением режима ЧП. Дональд Трамп намерен запросить у Конгресса еще $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, в Палестине сменился премьер-министр, а в Москве прошел митинг против изоляции рунета.

При крушении авиалайнера в Эфиопии, по предварительным данным, погибли 19 сотрудников различных подразделений ООН, сообщает РБК. Согласно данным, приведенным в заявлении гендиректора международной организации по миграции (IOM) Антонио Виторино, в катастрофе погибли сотрудники не менее пяти различных подразделений Организации Объединенных Наций и связанных с ней организаций, в том числе Всемирной продовольственной программы, Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ), Международного союза электросвязи (МСЭ), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирного банка, IOM и других. Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта через несколько минут после вылета из аэропорта столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Сразу после взлета пилот сообщил о технической проблеме и запросил разрешения на посадку, однако приземлиться лайнер не успел. Всего на борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, выживших нет. В катастрофе погибли граждане 35 стран, в том числе трое российских туристов. 11 марта в Эфиопии объявлен днем траура.

Газета «Известия» со ссылкой на The Daily Telegraph сообщает, что кризисная ситуация из-за Brexit привела к потере премьер-министра Великобритании Терезы Мэй поддержки почти всего кабинета министров. «Я бы сказал, что в кабинете есть только два министра, которые все еще поддерживают ее», - отметил источник британского издания в правительстве. Отмечается, что члены правительства выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер Консервативной партии мог провести следующий этап переговоров по Brexit, если парламент выступит против выхода Великобритании из ЕС без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем. Парламентарии недовольны условиями выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, считая их невыгодными из-за разногласий по таможенным тарифам. Если Мэй потерпит поражение 12 марта в ходе очередного голосования по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit, то уже 13 марта она может покинуть свой пост, поскольку парламент может высказать ей вотум недоверия.

В США считают юридическим маневром решение китайской компании Huawei предъявить иск федеральному правительству. По информации газеты «Коммерсантъ», об этом заявил в эфире телеканала Fox News советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон. Он полчеркнул, что у США «были веские основания» не закупать оборудование Huawei для телекоммуникационных систем, «играющих важное значение с точки зрения национальной безопасности». «Пускай Huawei предпринимает любые юридические маневры, которые она захочет. Я убежден, что исход предрешен»,- заявил Болтон.

Правительство Венесуэлы в понедельник, 11 марта, отменило рабочий день и школьные занятия «на всех уровнях» из-за отключения света. По данным ТАСС, об этом заявил вице-президент, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения страны. Ранее, 8 марта, правительство уже отменяло рабочий день из-за масштабного отключения электроэнергии. 7 марта вечером Каракас и более 20-ти штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. Электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм», заявив о кибератаках, которые привели к выводу системы из строя и мешали попыткам ее восстановить. Госдепартамент отверг эти обвинения. В субботу днем произошел взрыв на электроподстанции на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар, что снова усугубило ситуацию.

Между тем РИА Новости сообщают, что глава оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, заявил, что в понедельник парламент рассмотрит вопрос об объявлении в стране режима ЧП из-за продолжающегося четвертый день массового отключения света. «Это катастрофа, которая требует немедленного реагирования», - заявил Гуаидо на пресс-конференции в Каракасе. Он добавил, что в понедельник «попросят ассамблею объявить состояние режим чрезвычайного положения» в стране.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена включить в бюджетный запрос на 2020 финансовый год (начнется 1 октября 2019 года) дополнительные $8,6 млрд на возведение стены на границе с Мексикой, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post. Из них $5 млрд будет предназначено министерству внутренней безопасности на возведение новых участков физического барьера, еще $3,6 млрд – министерству обороны на эти цели. Очевидно, что данный шаг спровоцирует новую схватку Белого дома и республиканцев в Конгрессе с представителями Демократической партии, которые выступают категорически против строительства стены. Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе США, что позволяет получить около $8 млрд на возведение значительной части барьера и ремонт уже существующих участков стены.

Президент частично признанного Государства Палестина Махмуд Аббас выбрал нового премьер-министра. Как пишет «Коммерсантъ», им стал высокопоставленный представитель одного из ключевых палестинских движений «Фатх» и давний советник президента Мухаммед Штайе. Аббас поручил ему сформировать правительство. Предшественником Штайе является Рами Хамдалла.

В воскресенье в Москве на митинг в поддержку свободного интернета вышли более 15 тыс. человек, сообщает Русская служба ВВС. Поводом для акции, которую организовали активисты незарегистрированной Либертарианской партии и Общество защиты интернета, стал законопроект о «суверенном интернете», который Госдума приняла в первом чтении в феврале. Митингующие были с разными флагами, плакатами, а также в жестких выражениях раскритиковали авторов законопроекта. Митинг закончился скандированием резолюции «Руки прочь от интернета» и требованием отменить принятие законопроекта. «Паутина цензуры все больше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета», - говорилось в заявлении организаторов митинга в Москве. Акции проходили и в других российских городах. Так, в Санкт-Петербурге активисты Либертарианской партии провели одиночные пикеты на Невском проспекте и обмотали строительной лентой вход в отделение Роскомнадзора, поджигая файеры. Также митинги прошли в Хабаровске,в Воронеже, Омске и Иркутске. Приглашение на митинг пользователям разослала администрация мессенджера Telegram. 12 февраля Госдума одобрила в первом чтении законопроект об автономной работе интернета в России. Документ регламентирует маршрутизацию интернет-трафика таким образом, чтобы это сократило до минимума объем передаваемых за рубеж данных, которыми обмениваются российские интернет-пользователи. Авторы законопроекта отмечают, что это нужно для того, чтобы российский сегмент интернета смог продолжить работу даже в случае, если его отключат от общемировой сети и в случае кибератак со стороны Запада. Предполагается, что при возникновении угроз управлять интернетом в России поручат Роскомнадзору.