S&P подтвердило кредитный рейтинг Казахстана

«Стабильный» прогноз отражает ожидания S&P, что в течение следующих двух лет государственный и внешний балансы будут устойчивыми.

«Ключевым фактором, поддерживающим рейтинг Казахстана, являются сильный государственный баланс, а также ликвидные активы, превышающие внешнюю задолженность в прогнозах аналитиков до 2022 года», - говорится в сообщении министерства.

В 2019-2022 годах аналитики ожидают рост экономической активности в среднем 3%, который будет обусловлен госпрограммами и ростом в добывающих отраслях, а благодаря новому Налоговому кодексу госдоходы, по прогнозам S&P, будут поступательно увеличиваться.

«Налоговый кодекс снизит дисбалансы, приумножит доходы с помощью рационализации исключений и преференций, увеличивая налоговую базу и способствуя фискальной консолидации», - пояснили в Миннацэкономики.

Кроме того, в результате стабилизации тенге и различных проводимых мер Национальным банком продолжится дедолларизация экономики.