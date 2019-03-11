Рейтинг подтвержден на уровне «BBB», прогноз «Стабильный»
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S&P подтвердило кредитный рейтинг Казахстана
ФОТО C CАЙТА NB.KZ

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «Стабильный», сообщила пресс-служба министерства национальной экономики РК.

«Стабильный» прогноз отражает ожидания S&P, что в течение следующих двух лет государственный и внешний балансы будут устойчивыми.

«Ключевым фактором, поддерживающим рейтинг Казахстана, являются сильный государственный баланс, а также ликвидные активы, превышающие внешнюю задолженность в прогнозах аналитиков до 2022 года», - говорится в сообщении министерства.

В 2019-2022 годах аналитики ожидают рост экономической активности в среднем 3%, который будет обусловлен госпрограммами и ростом в добывающих отраслях, а благодаря новому Налоговому кодексу госдоходы, по прогнозам S&P, будут поступательно увеличиваться.

«Налоговый кодекс снизит дисбалансы, приумножит доходы с помощью рационализации исключений и преференций, увеличивая налоговую базу и способствуя фискальной консолидации», - пояснили в Миннацэкономики.

Кроме того, в результате стабилизации тенге и различных проводимых мер Национальным банком продолжится дедолларизация экономики.

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