Авиакомпании просят подготовить экипажи к ситуациям, связанным с неверными показаниями приборов скорости
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КГА после крушения Boeing дал рекомендации авиакомпаниям Казахстана
Фото Искандера Салиходжаева

Комитет гражданской авиации МИИР направил директиву авиакомпаниям Казахстана, имеющим в своем парке самолеты Boeing.

«Комитет гражданской авиации в связи с авиационным происшествием с самолетом Эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines рекомендует авиакомпаниям Республики Казахстан, имеющим в своем парке воздушные суда типов: Б-737 (CLASSIC, NG, Max), Б-757/767, провести тренинги, разработать процедуры, а также включить в программу тренажерной подготовки – действия экипажей в ситуациях при неправильных показаниях приборов скорости на этапах взлета, набора высоты и эшелоне (loss of control in the event of unreliable speed indication – take off, climb, cruise)», - говорится в сообщении КГА.

Напомним, что после крушения Boeing 737 Max 8 в Индонезии в октябре прошлого года корпорация направила операторам своих новых моделей этого самолета предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета воздушные суда самостоятельно могут уйти в крутое пике. Сообщалось, что проблемы с датчиками самолета могут коснуться 246 лайнеров по всему миру.

В Казахстане единственным эксплуатантом этого типа самолетов является авиакомпания SCAT, которая приобрела Boeing 737 Max 8 в апреле 2018 года.

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