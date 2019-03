КГА после крушения Boeing дал рекомендации авиакомпаниям Казахстана

«Комитет гражданской авиации в связи с авиационным происшествием с самолетом Эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines рекомендует авиакомпаниям Республики Казахстан, имеющим в своем парке воздушные суда типов: Б-737 (CLASSIC, NG, Max), Б-757/767, провести тренинги, разработать процедуры, а также включить в программу тренажерной подготовки – действия экипажей в ситуациях при неправильных показаниях приборов скорости на этапах взлета, набора высоты и эшелоне (loss of control in the event of unreliable speed indication – take off, climb, cruise)», - говорится в сообщении КГА.

Напомним, что после крушения Boeing 737 Max 8 в Индонезии в октябре прошлого года корпорация направила операторам своих новых моделей этого самолета предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета воздушные суда самостоятельно могут уйти в крутое пике. Сообщалось, что проблемы с датчиками самолета могут коснуться 246 лайнеров по всему миру.

В Казахстане единственным эксплуатантом этого типа самолетов является авиакомпания SCAT, которая приобрела Boeing 737 Max 8 в апреле 2018 года.