Не менее 5% должен составить рост экономики по итогам года – Мамин

По итогам текущего года экономика должна показать рост не менее 5%, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«Мы должны выполнить поручение президента и обеспечить рост ВВП не менее чем на 5%. Чтобы достигнуть этой цели, мы должны совместно активно работать», - заявил Мамин.

Вместе с тем, отметил он, данные министерства национальной экономики показывают, что в ряде регионов есть отставания в показателях промышленной, строительной сферах, а также инвестициях в основной капитал.

«В связи с этим ответственные госорганы и акиматы совместно должны провести соответствующие мероприятия, чтобы выйти на положительные показатели по итогам первого квартала», - поручил глава кабинета министров.