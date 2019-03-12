Премьер поручил акимам выйти на «положительные показатели»
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Не менее 5% должен составить рост экономики по итогам года – Мамин
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

По итогам текущего года экономика должна показать рост не менее 5%, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«Мы должны выполнить поручение президента и обеспечить рост ВВП не менее чем на 5%. Чтобы достигнуть этой цели, мы должны совместно активно работать», - заявил Мамин.

Вместе с тем, отметил он, данные министерства национальной экономики показывают, что в ряде регионов есть отставания в показателях промышленной, строительной сферах, а также инвестициях в основной капитал.

«В связи с этим ответственные госорганы и акиматы совместно должны провести соответствующие мероприятия, чтобы выйти на положительные показатели по итогам первого квартала», - поручил глава кабинета министров.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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