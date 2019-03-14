Избран новый судья Верховного суда

В четверг в ходе пленарного заседания сенат утвердил новую кандидатуру судьи Верховного суда. На эту должность представили Мейрамбека Таймерденова.

«Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам cената, рассмотрев представление президента Казахстана об избрании на должность судьи Верховного суда Мейрамбека Таймерденова», - сказал депутат Георгий Ким.

Он напомнил, что представление президента Казахстана, основанное на рекомендации Высшего судебного совета об избрании Таймерденова на должность судьи Верховного суда Республики Казахстан, внесено в сенат в соответствии с подпунктом 1) статьи 55, пунктом 1 статьи 82 Конституции и пунктом 1 статьи 31 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

Мейрамбек Таймерденов с 2013 года - председатель Алматинского областного суда. В общей сложности более 15 лет работает в судебной системе.