Малик Мурзалин назначен замруководителя администрации президента

Бывший аким Акмолинской области Малик Мурзалин теперь будет занимать пост заместителя руководителя администрации президента. Соответствующий указ глава государства Нурсултан Назарбаев подписал во вторник, сообщает сайт Акорды.

«Назначить Мурзалина Малика Кенесбаевича заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Акмолинской области», - говорится в тексте указа.

Малик Мурзалин с марта 2017 года был акимом Акмолинской области. До этого в разные годы занимал должность первого заместителя управделами президента, был ответсекретарем агентства по делам религий, советником президента КТЖ, замруководителя центрального аппарата НДП «Нур Отан» г.Астана, был первым заместителем акима СКО.