Он сменил на этом посту Малика Мурзалина
  • 811
Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области
Иллюстрация Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Во вторник президент Казахстана подписал указ, которым назначил Ермека Маржикпаева акимом Акмолинской области, сообщает сайт Акорды.

«Назначить Маржикпаева Ермека Боранбаевича акимом Акмолинской области», - говорится в тексте указа.

Ермек Маржикпаев родился в 1969 году, имеет образование учителя истории, юриста, а также окончил Кокшетауский госуниверситет по специальности «бакалавр финансов». Трудовую деятельность начал учителем физкультуры, тренером по боксу, учителем истории средней школе в 1991 по 1992 годы. В 2008 году пришел на госслужбу акимом Аршалынского района Акмолинской области, затем возглавлял Зерендинский район, был замакима региона по вопросам строительства, ЖКХ и автомобильных дорог, а с 2015 года – акимом города Кокшетау.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Назарбаев решил сложить полномочия президента Казахстана
Новости
Токаев станет преемником Назарбаева
Новости
Осадки и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
Увеличить пособия инвалидам и безработным планируют в Казахстане
Новости
Сменился генеральный прокурор Казахстана
Новости
Глава комитета по водным ресурсам МСХ отстранен от работы