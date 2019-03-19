Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области

«Назначить Маржикпаева Ермека Боранбаевича акимом Акмолинской области», - говорится в тексте указа.

Ермек Маржикпаев родился в 1969 году, имеет образование учителя истории, юриста, а также окончил Кокшетауский госуниверситет по специальности «бакалавр финансов». Трудовую деятельность начал учителем физкультуры, тренером по боксу, учителем истории средней школе в 1991 по 1992 годы. В 2008 году пришел на госслужбу акимом Аршалынского района Акмолинской области, затем возглавлял Зерендинский район, был замакима региона по вопросам строительства, ЖКХ и автомобильных дорог, а с 2015 года – акимом города Кокшетау.