Для переименования Астаны нужны изменения в Конституцию – Бекетаев

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, комментируя предложение нового президента страны Касым-Жомарта Токаева о переименовании Астаны в Нурсултан, сообщил, что для этого нужно внести изменения в Конституцию.

«Название столицы определено и закреплено в Конституции. Соответственно, в данном случае все процессы будут регулироваться нормами Конституции. Процедура для внесения изменений в Конституцию должна применяться. Надо внимательно читать эти нормы по переименованию столицы», - сказал Бекетаев журналистам в среду.

При этом он считает эти изменения возможными, отметив, что «это не первый случай внесения изменений в Конституцию в нашей стране».

«Прогнозы делать госслужащий в данном случае не должен. Потому что установленные процедуры определены нормативными актами. Мы можем обратиться к истории, посмотреть, как вносились изменения в Конституцию и соответствующие выводы для себя сделать. Наверное, это всё-таки работа политологов и экспертов для такого рода прогнозов и размышлений», - сказал глава Минюста, добавив, что он лично «поддерживает данное предложение».

В свою очередь первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев отметил, что «это правильное и взвешенно решение».

«Сколько труда вложено, сколько энергии, сколько было труда вложено в Астану. Представьте, что Астана – это бывший областной центр, Целиноград, Акмола. А сегодня Астана – это один из признанных международных центров, один из очень красивых и развитых городов Евразии. Все это произошло, благодаря его политической воле (Нурсултана Назарбаев – V), поэтому решение Касыма-Жомарта Кемелевеча (президента РК – V) очень правильное, закономерное, мы его поддерживаем и поздравляем астанчан с переименованием города и всех казахстанцев с этим решением», - сказал Ашимбаев.

Вместе с тем заместитель председателя мажилиса парламента Владимир Божко подчеркнул, что переименование Астаны пока «в качестве предложения».

«Это законом должно приниматься. И я думаю, что парламент единогласно поддержит это решение. Ну а что нам мешает? Извините, президент (Елбасы) не позволил, когда он был президентом, сделать это, а новый президент имеет полное право предложить это решение и думаю, что оно будет принято», - считает Божко.