Каирбек Ускенбаев назначен первым вице-министром МИИР

Так, постановлением правительства Каирбек Ускенбаев назначен на должность первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК и освобождается от ранее занимаемой должности вице-министра ведомства.

Также назначены вице-министрами МИИР Берик Камалиев и Аманияз Ержанов.

Каирбек Ускенбаев в разные годы занимал должности председателя комитета по регулированию торговой и туристской деятельности министерства индустрии и торговли РК, председателя комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта РК и вице-министра туризма и спорта, был заместителем генерального директора ТОО «ҚазМұнайГаз-Сервис», первым вице-министром регионального развития РК и вице-министром национальной экономики РК. С 2016 года по 2018 год занимал должность управляющего директора АО «НУХ «Байтерек», с января 2018 года - вице-министра индустрии и инфраструктурного развития.

Берик Камалиев до нового назначения с января 2018 года занимал должность председателя совета директоров ТОО «East Mar Kazakhstan». В разные годы был председателем комитета развития транспорта и инфраструктуры МТК РК, вице-министром индустрии и новых технологий, министром транспорта и коммуникаций РК, председателем правления АО «НК «КазАвтоЖол», вице-президентом по инфраструктурным проектам и машиностроению АО «НК «КТЖ». В 2016 году занимал пост вице-министра по инвестициям и развитию РК.

Аманияз Ержанов с июня 2018 года занимал должность вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК. Ранее был первым заместителем председателя Агентства таможенного контроля РК, зампредседателя комитета по техническому регулированию и метрологии министерства индустрии и новых технологий РК, председателя комитета промышленности МИНТ РК, заместителя председателя комитета таможенного контроля, возглавлял комитет индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию РК, был заведующим отделом индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра РК.