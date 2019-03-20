Главы Азербайджана и Узбекистана поздравили Токаева

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев поздравили по телефону Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана, сообщает Акорда.

«Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государственном посту. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Азербайджана за поздравления, отметив неизменность курса всестороннего развития казахстанско-азербайджанского взаимодействия», - говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев, поздравляя Токаева, пожелав ему успехов на ответственном государственном посту. В свою очередь президент Казахстана выразил уверенность в продолжении стратегического партнерства между странами, основанного на добрососедстве и дружбе народов двух стран.

В ходе разговоров также была отмечена особая роль первого президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и укреплении казахстанско-азербайджанских и казахстанско-узбекских отношений.

Главы государств также обменялись поздравлениями по случаю праздника Наурыз.