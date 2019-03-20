Первый президент Казахстана удостоен звания за выдающиеся заслуги в развитии страны
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Токаев подписал указ о присвоении Назарбаеву звания «Халық Қаhарманы»
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания «Халық Қаhарманы» первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву, сообщает Акорда.

«В соответствии со статьей 1 Конституционного закона Республики Казахстан от 20 июля 2000 года «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы» и статьей 10 закона Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан» за исторический вклад в создание независимого Казахстана, выдающиеся заслуги в экономическом и социально-гуманитарном развитии страны, консолидации казахстанского общества присвоить высшую степень отличия – звание «Халық Қаhарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Назарбаеву Нурсултану Абишевичу – первому президенту Республики Казахстан – Елбасы», - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, сегодня в ходе церемонии принятия присяги в качестве нового главы государства Токаев заявил о присвоении Назарбаеву звания «Халык Каһарманы».

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