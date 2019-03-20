Токаев подписал указ о присвоении Назарбаеву звания «Халық Қаhарманы»

«В соответствии со статьей 1 Конституционного закона Республики Казахстан от 20 июля 2000 года «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы» и статьей 10 закона Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан» за исторический вклад в создание независимого Казахстана, выдающиеся заслуги в экономическом и социально-гуманитарном развитии страны, консолидации казахстанского общества присвоить высшую степень отличия – звание «Халық Қаhарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Назарбаеву Нурсултану Абишевичу – первому президенту Республики Казахстан – Елбасы», - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, сегодня в ходе церемонии принятия присяги в качестве нового главы государства Токаев заявил о присвоении Назарбаеву звания «Халык Каһарманы».