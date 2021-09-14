Они посмертно получили ордена «Айбын» I и III степени
Токаев наградил еще одну группу погибших при взрывах в Жамбылской области

Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом посмертно наградил еще одну группу военных и пожарных, погибших при взрывах в воинской части в Жамбылской области, сообщила Акорда.

Токаев постановил наградить орденом «Айбын» I степени за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Алимбекова Саята Жанатовича – заместителя командира (по материально-техническому обеспечению), начальника отдела материально-технического обеспечения воинской части № 28349 Министерства обороны, Заикина Сергея Владимировича – начальника караула пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям, и Қырғызәлиева Ерлана Рысқұлбекұлы – начальника отделения хранения (инженерных боеприпасов) – старшего офицера воинской части № 28349 Министерства обороны.

Орденом «Айбын» III степени посмертно были награждены пожарные-спасатели пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Әділбек Әділет Қанатбекұлы и Кеңес Әліби Бексұлтанұлы, пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Турманов Жанибек Джасузакулы и водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Қуатбек Ғафан Жомартұлы.

Первая группа погибших военнослужащих и пожарных была награждена посмертно вскоре после взрывов, нынешняя группа награжденных - те, кто был найден или скончался позднее. Всего в результате взрывов в воинской части погибли 17 человек, поиски еще одного пропавшего без вести продолжаются.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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