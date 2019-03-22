Власти ЕС установили новый дедлайн для Brexit

Так, если британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из ЕС, то все процедуры должны быть завершены до 22 мая. Без одобрения соглашения – до 12 апреля.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц пояснял, что Евросовет согласен продлить срок до 22 мая «при условии, что соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе». В противном случае, ЕС готов продлить срок до 12 апреля и ожидает, что Великобритания «укажет дальнейшие действия до этой даты для рассмотрения Европейским советом».

Премьер-министр Тереза Мэй просила власти Евросоюза рассмотреть перенос Brexit с 29 марта на 30 июня, поясняя, что Великобритании требуется время для утверждения парламентом соглашения о выходе из Евросоюза. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что участники саммита ЕС обсуждают вариант переноса Brexit на 9 месяцев, если британский парламент до конца марта не согласится с предложением Мэй по выходу страны из Евросоюза.