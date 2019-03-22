Все процедуры должны быть завершены до 22 мая, а без одобрения соглашения – до 12 апреля
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Власти ЕС установили новый дедлайн для Brexit
ФОТО АР

Председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что власти ЕС одобрили по просьбе Великобритании новые сроки для Brexit, пишут «Ведомости».

Так, если британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из ЕС, то все процедуры должны быть завершены до 22 мая. Без одобрения соглашения – до 12 апреля.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц пояснял, что Евросовет согласен продлить срок до 22 мая «при условии, что соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе». В противном случае, ЕС готов продлить срок до 12 апреля и ожидает, что Великобритания «укажет дальнейшие действия до этой даты для рассмотрения Европейским советом».

Премьер-министр Тереза Мэй просила власти Евросоюза рассмотреть перенос Brexit с 29 марта на 30 июня, поясняя, что Великобритании требуется время для утверждения парламентом соглашения о выходе из Евросоюза. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что участники саммита ЕС обсуждают вариант переноса Brexit на 9 месяцев, если британский парламент до конца марта не согласится с предложением Мэй по выходу страны из Евросоюза.

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