Поправки в Конституцию о переименовании столицы внесены законно – Минюст

В министерстве юстиции Казахстана ответили на заявление юриста Джохара Утебекова о незаконно переименовании столицы. В ведомстве заявили, что все процедуры проведены в соответствии с Конституцией.

«Столицей Казахстана является город Астана. Это установлено статьей 2 Конституции Республики Казахстан. Поправки в Конституцию может внести парламент на основании статьи 53 Конституции. Это происходит по предложению президента на совместном заседании палат парламента. Однако Конституцией установлено, что лицо, принявшее на себя полномочия президента в результате досрочного прекращения полномочий избранного президента, не вправе инициировать изменения в Конституцию (ст. 48)», - говорится в сообщении на сайте Минюста.

Вместе с тем, как отмечают в ведомстве, поправки в Конституцию могут быть внесены республиканским референдумом (ст. 91), а предложение о проведении референдума может быть инициировано парламентом или правительством. Решение же о проведении или об отказе в проведении референдума принимает президент. Если же президент решит передать проект изменений и дополнений в Конституцию на рассмотрение парламента, то он не выносится на республиканский референдум. Решение парламента в этом случае принимается в порядке, предусмотренном Конституцией в вышеупомянутой статье 53.

«Поправки в Конституцию о переименовании столицы были внесены по вышеописанной процедуре в полном соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан», - заявили в Минюсте.

Напомним, что в среду, после предложения вступившего в должность президента РК Касым-Жомарта Токаева переименовать Астану в Нурсултан, парламент принял в двух чтения поправки, предусматривающие переименование столицы. При этом, как говорил спикер мажилиса парламента Нурлан Нигматулин, правительством было внесено предложение президенту республики о проведении республиканского референдума, но глава государства принял решение направить это предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом было представлено положительное заключение по данному вопросу.

Между тем адвокат Алматинской городской коллегии Джохар Утебеков заявил, что «парламент незаконно переименовал Астану в Нурсултан».

«Наименование столицы Казахстана отражено в ст. 2 Конституции. Поэтому для переименования Астаны нужно изменить Конституцию. Парламент может изменить Конституцию только по инициативе президента. В силу п. 2 ст. 48 Конституции «транзитный» президент не вправе инициировать поправки в нее. Это его единственное отличие от президента, избранного народом на выборах. (…) Закон «Об административно-территориальном устройстве» требует для переименования населенного пункта обязательного учета мнения его жителей. Акимат столицы должен был провести собрания местного сообщества для обсуждения с ним ее переименования. О них власти должны были публично сообщить за 30 дней», - написал он в четверг на своей странице в Facebook.