Токаев поручил Асанову продолжить работу по совершенствованию судебной системы

Так, во время встречи с председателем Верховного суда Жакипом Асановым он был проинформирован о ходе модернизации судебной системы и об исполнении задач в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Токаев поручил продолжить работу по совершенствованию судебной системы и обеспечить эффективную реализацию мер, направленных на повышение доверия населения к судебной власти.

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев доложил о проводимой агентством работе в сфере государственной службы, а также о текущей деятельности ведомства по борьбе с коррупционными проявлениями в государственных органах и ходе реформирования системы оплаты труда государственных служащих. Токаев по итогам встречи дал ряд конкретных поручений.

Кроме того, Токаев встретился с председателем правления АО «Самрук-Казына» Ахметжаном Есимовым, который представил отчет об итогах деятельности фонда за два месяца текущего года, рассказал о планах в рамках реализации стратегии развития, а также о процессе вывода компаний АО «Самрук-Казына» на IPO и приватизации активов фонда. Токаев также в завершение встречи дал ряд поручений.