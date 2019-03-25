На месторождении «Каламкас» произошел пожар

На месторождении «Каламкас» в Мангистауской области, где ранее был зафиксирован выброс газоводяной смеси, произошел пожар, сообщил комитет по ЧС.

«25 марта в 07:10 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в Мангистауском районе на нефтяном месторождении «Каламкас» АО «Мангистаумунайгаз» в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 м на площади 900 кв. м», - говорится в сообщении КЧС.

Жертв и пострадавших нет, в ликвидации пожара задействованы силы противопожарных служб ТОО «Семсер Орт сондируши» и ТОО «Каражанбас» в составе 14 работников и 4 единиц техники.

Между тем очевидцы сообщили изданию Лада, что пожар начался на месторождении около 4 утра.

Напомним, что ранее на этом месторождении в Тупкараганском районе произошел выброс газоводяной смеси.