Ранее он был руководителем канцелярии премьера
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Дархан Калетаев назначен первым замруководителя администрации президента
ФОТО МАКСИМА МАСЛОВА

Дархан Калетаев назначен первым заместителем руководителя администрации президента, сообщает Акорда.

«Назначить Калетаева Дархана Амановича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в тексте указа главы государства.

Дархан Калетаев родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, Национальную Высшую школу государственного управления. Трудовую деятельность начал в 1995 году. Работал в структуре администрации президента, министерств образования и культуры, информации и общественного согласия. В 2007-2008 годы занимал должность заместителя руководителя администрации президента, в 2008-2009 годы – первый заместитель председателя НДП «Нұр Отан», в 2009-2016 годы – управляющий директор ФНБ «Самрук-Қазына». В октябре 2016 года был назначен депутатом сената парламента. С сентября 2017 года – член комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента. 1 марта этого года был назначен руководителем канцелярии премьер-министра.

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