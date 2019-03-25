Дархан Калетаев назначен первым замруководителя администрации президента

«Назначить Калетаева Дархана Амановича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в тексте указа главы государства.

Дархан Калетаев родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, Национальную Высшую школу государственного управления. Трудовую деятельность начал в 1995 году. Работал в структуре администрации президента, министерств образования и культуры, информации и общественного согласия. В 2007-2008 годы занимал должность заместителя руководителя администрации президента, в 2008-2009 годы – первый заместитель председателя НДП «Нұр Отан», в 2009-2016 годы – управляющий директор ФНБ «Самрук-Қазына». В октябре 2016 года был назначен депутатом сената парламента. С сентября 2017 года – член комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента. 1 марта этого года был назначен руководителем канцелярии премьер-министра.