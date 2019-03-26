2 человека погибли, еще 27 пострадали в результате ДТП в столице

2 человека погибли и 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на левобережье столицы Казахстана. На пересечении улиц Улы Дала и Кабанбай батыра столкнулись три пассажирских автобуса, карета скорой помощи и несколько легковых автомобилей, сообщила пресс-секретарь городского акимата Эльвира Жургенбаева.

«На данный момент 27 пострадавших, 2 погибших – мужчина, водитель автобуса, 53 года, женщина, 26 лет, пассажир автобуса», - сообщила Жургенбаева.

По ее информации, 25 человек доставлены в городскую многопрофильную больницу №2, из них четверо в тяжелом состоянии, троих пациентов оперируют, еще три пациента находятся в отделении интенсивной терапии. В городскую больницу №1 доставлен один пострадавший – это фельдшер скорой медицинской помощи, он госпитализирован в отделение нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой. В центральную дорожную больницу госпитализирован один пострадавший – также фельдшер скорой помощи с травмой колена. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он отпущен на амбулаторное лечение.

В общей сложности на данный момент задействованы до 22 бригад скорой медицинской помощи и одна бригада центра медицины катастроф, которые еще работают на месте ДТП.

Как ранее сообщали в акимате, сегодня по улице Улы Дала на пересечении с проспектом Кабанбай батыра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автобусов и легковых автомобилей. Так, автобус пригородного маршрута №303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12, были задеты автобус №53 и машина скорой помощи, а также несколько легковых автомобилей.

«Сейчас начато досудебное расследование, назначены судебно-медицинская и авто-техническая экспертизы. По их результатам будут установлены обстоятельство данного происшествия», - прокомментировала в свою очередь пресс-секретарь столичного департамента полиции Софья Кылышбекова.