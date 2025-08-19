Air Astana вносит изменения в расписание рейсов в связи с ремонтом в столичном аэропорту

Изменения будут до конца октября
Air Astana предупредила об изменениях в расписании рейсов в связи с плановым ремонтом в аэропорту Астаны с 10:00 до 18:00 в период с 1 по 4 сентября и с 7 сентября по 31 октября.
