Изменения будут до конца октября
Air Astana вносит изменения в расписание рейсов в связи с ремонтом в столичном аэропорту
фото Жанары Каримовой

Air Astana предупредила об изменениях в расписании рейсов в связи с плановым ремонтом в аэропорту Астаны с 10:00 до 18:00 в период с 1 по 4 сентября и с 7 сентября по 31 октября.

По данным авиакомпании, изменения коснутся рейсов из/в Астаны в Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Костанай, Усть-Каменогорск, Франкфурт, Дубай, Сеул, Стамбул, Анталью, Пекин, Пхукет, Нячанг.

При этом не уточняется о конкретных изменениях, авиакомпания только сообщила, что «пассажиры, чьи рейсы затронуты корректировками, были заранее уведомлены через контактные данные, указанные при бронировании», а «пассажирам, потерявшим стыковки, предложены альтернативные варианты перелета».

