Ускорить механизм выдачи арендного жилья для молодежи поручил Мамин

60 тыс. молодых людей будут обучены основам предпринимательства в Казахстане в ближайшие три года, а сельская молодежь получит 15 тыс. микрокредитов на открытие своего дела. Во вторник в ходе заседания правительства кабинет министров принял проект дорожной карты по проведению Года молодежи, которая содержит 89 пунктов по пяти направлениям. Вместе с тем премьер-министр Аскар Мамин поручил ускорить разработку механизма по выделению жилья для молодых людей, работу по формированию перечня востребованных профессий и выделению грантов.

«Акиматам совместно с министерствами надо ускорить (работу – V) по разработке механизма выдачи не менее одной тысячи квартир ежегодно для молодежи. Очень важно держать на контроле вопрос занятости молодежи. Для этого дорожной картой предусмотрен ряд мер по выдаче микрокредитов и грантов для нерабочей и самозанятой молодежи в рамках проекта «Жас касипкер». Для этого выделено более 32 млрд тенге», - поручил Мамин.

Кроме того, напомнил он, в дорожной карте в рамках проекта «Жас маман» по 100 востребованным профессиям предусмотрено более 50 млрд тенге на модернизацию 200 учебных заведений, 180 колледжей и 20 вузов.

«Министерству образования и науки совместно с министерством труда и социальной защиты населения, акиматам регионов надо ускорить работу по определению этих учебных заведений и перечня профессий», - в этой связи поручил глава правительства.

В целом же министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил, что дорожная карта включает в себя 89 пунктов по пяти направлениям – это обеспечение трудовой молодежи жильем; трудовая занятость молодежи; развитие образования и волонтерства; развитие социальной активности молодежи, в рамках которого началась разработка программы военно-патриотического воспитания до 2025 года; пятое направление – комплекс мероприятий, нацеленных на поддержку молодой семьи, здоровья и социальной инклюзивности.