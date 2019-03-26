Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения

36-летний Ержан Жилкибаев в разные годы работал главным специалистом департамента экономики Южно-Казахстанской области, главным экспертом канцелярии премьер-министра, был начальником отдела департамента экономики и бюджетного планирования министерства экономики и бюджетного планирования, заместителем руководителя аппарата Восточно-Казахстанской области, заместителем акима города Семей. Руководил аппаратом акима Восточно-Казахстанской области, был государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента. С мая 2016 года занимал должность акима Медеуского района Алматы.