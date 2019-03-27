Ранее он занимал должность руководителя столичного управления общественного здравоохранения
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Камалжан Надыров назначен вице-министром здравоохранения
фото primeminister.kz

Постановлением правительства 35-летний Камалжан Надыров назначен на должность вице-министра здравоохранения, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Камалжан Надыров – выпускник Казахского государственного медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова, университета Туран, Высшей школы общественного здравоохранения. В разные годы проходил обучение в Duke University, The Fuqua School of Business (США), Parkway College (Сингапур), группа клиник «Florence Nightingale» (Турция), Oxford «Social Health Insurance system» (Германия). В 2007-2014 годы работал в Научном центре урологии им. Б. У. Джарбусынова: клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора. В структуре министерства здравоохранения работает с 2014 года, занимал должность заместителя директора департамента стандартизации медицинских услуг. В 2016-2017 годы возглавлял Республиканский диагностический центр, был директором филиала «University Medical Center». В 2017–2018 годы — руководитель управления здравоохранения города Астаны, с марта 2018 года занимал должность руководителя столичного управления общественного здравоохранения.

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