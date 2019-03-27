Казахский и русский языки очень важны для наших детей – Токаев

Как сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали в Facebook, в ходе обсуждения докладов членов правительства он уделил внимание вопросу реализации данной программы.

«Это очень сложный и важный вопрос. Моя позиция: во-первых, должен быть казахский язык, русский язык. Они очень важны для наших детей. И только потом обучать английскому», - сказал Токаев.

Между тем Акорда приводит полный текст выступления Токаева. Говоря о проведении Года молодежи, он заявил, что «поддержка молодежи является приоритетом государственной политики».

«В этом году запущен специальный социальный проект «Жастар ел тірегі». Он направлен на развитие молодежного предпринимательства, обучение востребованным профессиям и обеспечение занятости молодежи. В целом, такие вопросы трудоустройства молодежи, как отсутствие опыта, нехватка практических навыков, необходимость трудовой адаптации, требуют более пристального внимания со стороны акимов и правительства. Они должны находиться на постоянном контроле», - сказал Токаев, подчеркнув, что «все системные вопросы, в том числе изменения в законодательство, выделение бюджетных средств, создание инфраструктуры должны быть решены в течение этого года – Года молодежи».

Ссылки по теме:

Школа на трех языках. Как эксперимент сработал в одной из гимназий Павлодара