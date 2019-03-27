Снизить комиссию за оплату товаров картами просят депутаты Нацбанк

Депутаты от фракции «Ак жол» в мажилисе просят Национальный банк рассмотреть вопрос снижения комиссии за оплату товаров картами, а также ввести регулирование комиссий за такие платежные операции. С соответствующим депутатским запросом в среду в ходе пленарного заседания обратилась к главе регулятора Ерболату Досаеву Дания Еспаева.

«По данным Национального банка, в 2018 году с использованием казахстанских платежных карточек проведены 523,8 млн безналичных транзакций на сумму 6,4 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года в 2,3 и 2,1 раза соответственно. 190,2 млн безналичных операций на сумму 3,1 трлн тенге проведены через интернет/мобильный банкинг. По сравнению с 2017 годом количество и объем операций, проведенных с использованием платежных карточек через интернет/мобильный банкинг банков, выросли более чем в два раза», - привела статистику Еспаева.

Однако, по ее словам, несмотря на значительное увеличение проводимых платежей через POS-терминалы, тарифы, взымаемые банками с торговых организаций, остались на прежнем уровне. В среднем они составляют от 0,5% до 2,5% от суммы платежа, проведенного с использованием платежной карточки.

«Проблема высоких ставок банковского обслуживания при безналичных платежах и их неравномерности для разных сегментов торговли поднимается не первый год.

Высокая стоимость услуг является одним из главных факторов, сдерживающих развитие безналичных платежей, особенно это является большим препятствием для представителей малого бизнеса», - подчеркнула депутат, напомнив, что сегодня малый бизнес работает на основе патента по упрощенной декларации, а налоговая нагрузка составляет 3% от оборота.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 165 Налогового кодекса малый и средний бизнес обязывают устанавливать POS-терминалы для расчетов за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег или платежных карточек.

«Для соблюдения требований налогового законодательства представителям малого и среднего бизнеса необходимо приобрести кассовый аппарат и поставить POS-терминал. При этом если сам банк выдает терминал, то требует, чтобы обороты были не менее 200-300 тыс. тенге, в противном случае банк забирает свой аппарат. Кроме того, банковская комиссия 2,5%, а иногда и 3% от суммы транзакции является для предпринимателя крайне невыгодной», - пояснила представитель фракции «Ак жол».

Все это, по ее мнению, является основной причиной отказа от установки POS-терминалов. Она напомнила, что для поддержки и развития малого и среднего бизнеса государство предусмотрело специальный налоговый режим с налогообложением в 3%, а дополнительная оплата банкам за использование POS-терминала увеличивает нагрузку для бизнеса от 5 до 6 %. И если для представителей крупного бизнеса прием платежей к оплате через банковские карты дает определенные плюсы – снижает затраты на инкассацию и риски по операциям, связанные с наличными денежными средствами, и компенсирует комиссии по эквайрингу, то для представителей малого бизнеса, объемы операций которых незначительны и не требуют инкассации, эквайринг относится к дополнительным расходам.

«Депутатская фракция «Ак жол» считает необходимым рассмотреть вопрос снижения комиссии на оплату товаров по картам; ввести регулирование Нацбанком комиссий за платежные операции по банковским карточкам», - в этой связи попросила Еспаева.