ForteBank запустил новые сервисы

Один из сервисов, которые представил банк – это система FortePay – для переводов больше не нужно спрашивать номер карты или счета – достаточно отправить их на нужный контакт из телефонной книги вашего мобильного телефона.

«Мы решали задачу первую, чтобы можно было перевести деньги с любой карты в стране. Мы не ограничиваемся картами ForteBank, мы говорим: у тебя есть банковская карта в Казахстане, ты можешь это сделать с любой карты на любой номер в стране. Что это значит? Вы заходите в приложение, вы входите в ваши контакты и выбираете тот контакт, кому бы вы хотели перечислить деньги. И деньги уходят на этот телефонный номер. Хочу сразу сказать, чтобы не было ошибок: мы не зачисляем деньги на телефон, на Beeline или Kcell. Суть не в этом. Деньги приходят в виде смс на ваш телефон и потом у вас есть возможность дальше ими распорядится. Можно их закинуть на карту, на счет, есть и дополнительные функции», - объяснил на презентации сервисов в Астане председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

Деньги, переведенные с помощью сервиса, очень легко получить: достаточно кликнуть на линк, который вам нужен, скачивается приложение ForteBank, предлагающее выбор - как бы вы хотели получить эти деньги – зачислить на текущую карту любого банка, либо отправить на счет. Деньги также можно будет получить по коду в любом банкомате ForteBankа. Для этого достаточно зайти в приложение, выбрать функцию «получить деньги, пользуясь кодом», получить временный код по смс и снять деньги.

«Эта услуга уникальна не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве», - заявил Андроникашвили.

Как рассказал на презентации заместитель председателя правления банка Жумабек Мамутов, при разработке новых сервисов было определен пять ключевых потребностей клиентов – никто не хотел бы платить проценты, оплачивать различные комиссии, и наоборот – хотели бы получать деньги с собственного кредита. Ведь лучший кредит - тот, по которому меньше платишь.

«Мы вам презентуем новую кредитную карту от ForteBank – «Ноль процентов, 55 дней». Если вы не хотите платить проценты, то у вас есть 55 дней, чтобы вы могли их не платить. Если вы не хотите платить за ее обслуживание, пожалуйста, ForteBank с вами, - ноль тенге. Ноль тенге за платиновые карты – это невероятно. Ноль тенге - СМС-банкинг. До 15% можно получать кэшбэка. 1% - это минимальный платеж по кредитным картам от основного долга. Я могу с уверенностью сказать, что на сегодня в Казахстане по нашей кредитной карте можно платить в пять раз меньше, чем по любой другой карте. Пожалуй, это лучшая кредитная карта на сегодняшний день в Казахстане», - заявил Мамутов.

Еще одна карта – мультивалютная, она проводит конвертацию пяти валют. Бонусом – страховака в подарок и возможность снимать деньги по всему миру бесплатно и без комиссии. А если оплачивать ей за границей, то банк обещает вернуть часть денег.

Еще один новый сервис банка связан с путешествиями.

«Мы постарались сделать некую систему, которая дает больше возможностей для нашего клиента для путешествий: можно покупать авиабилеты, билеты на поезда, арендовать автомобили по всему миру, бронировать номера в отелях. Ко всему этому вы получаете плюс 4% кэшбэка. То есть, мы говорим: с Forte.travel вы можете получить все эти услуги. С Forte.travel путешествовать удобно и выгодно», - уверен Мамутов.

В 2017 году ForteBank получил награду за разработку лучшего мобильного приложения в Казахстане. На сегодня в нем - более 350 видов услуг, платежей, переводов, которые могут сделать клиенты. По подсчетам председателя правления банка Гурама Андроникашвили, ежемесячно через приложение проходит более двух миллионов транзакций. Что же теперь предлагает ForteBank? – А предлагает он свою открытость и дает право пользователям карт и других банков выгодно пользоваться услугами ForteBankа – достаточно лишь скачать необходимо предложение и заполнить в нем три графы – ИИН, фамилия, имя, отчество и номер телефона.

«Можно не быть клиентом ForteBank и просто скачать это приложение и привязать в этом приложении номер своей карты и пользоваться им. Но будучи клиентом ForteBank, можно просто зайти через опцию добавить карту. ForteBank стал полностью открытым банком для наших клиентов, не нужно быть нашим клиентом, чтобы пользоваться нашим приложением. Это реальное новшество на нашем рынке», - отметил Андроникашвили.