Мир за ночь 27-28 марта 2019 года

Британские парламентарии отвергли все альтернативные варианты Brexit, но проголосовали за перенос даты выхода из ЕС, а Тереза Мэй пообещала после выхода страны из Евросоюза уйти в отставку. Петр Порошенко намерен баллотироваться в Европарламент, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назвал дату операции по свержению президента Николаса Мадуро, Сирия сообщила о воздушном ударе Израиля по Алеппо, а Boeing обновила программное обеспечение самолетов 737 MAX. Тем временем Индия объявила себя космической державой, в Средиземном море спасенные мигранты захватили судно, а Facebook и Instagram начнут борьбу с белым национализмом и сепаратизмом.

Британский парламент в среду еще раз показал, что находится в тупике в отношении форм выхода страны из Евросоюза: депутаты отвергли все восемь вынесенных на обсуждение вариантов действий в отношении Brexit, сообщает Русская служба ВВС. Варианты, предложенные самими депутатами, включали весь спектр возможных действий – от решительного и быстрого разрыва с ЕС до отмены Brexit – и ни один из них не набрал относительного большинства голосов. Больше всего голосов собрали предложения о вынесении любого соглашения с ЕС на референдум (268 голосов), о таможенном союзе с ЕС (264 голоса) и предложение оппозиционной Лейбористской партии о таможенном союзе и тесном сотрудничестве с ЕС на других направлениях (237 голосов). Палата планирует продолжить поиски приемлемого для большинства варианта Brexit 1 апреля.

Между тем, по информации РБК, британские парламентарии проголосовали за перенос даты выхода из ЕС. Так, за перенос выступил 441 депутат, а против высказались 105. Депутаты предложили перенести выход из ЕС с 29 марта на 12 апреля, если сделку не примут на этой неделе, или 22 мая, если ее примут. Ранее участники саммита Евросоюза согласовали перенос Brexit на 22 мая, если парламент Великобритании поддержит это решение. При этом премьер-министр Британии Тереза Мэй просила лидеров ЕС перенести сроки на 30 июня.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй еще до того, как парламентарии проголосовали, пообещала однопартийцам уйти в отставку, как только страна выйдет из состава ЕС, сообщает ТАСС. «Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, чтобы добиться того, что будет правильным для нашей страны и нашей партии. Я прошу всех в этом зале поддержать сделку [с Евросоюзом] для того, чтобы мы выполнили наш исторический долг – претворили в жизнь решение британского народа и покинули Европейский союз в организованной манере без лишних осложнений», - сказала Мэй на заседании парламентского Комитета 1922, который объединяет рядовых парламентариев от Консервативной партии. Мэй добавила, что ей известно о стремлении партии «получить новый подход, нового лидера на втором этапе переговоров по Brexit», и она «не будет этому препятствовать».

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о существовании у него плана «П», который заключается в создании «великой страны свободных, богатых и счастливых людей», а для этого необходимо привести страну к полному членству в ЕС и НАТО, пишет «Коммерсантъ». «Планирую ли я принять участие в парламентской кампании? Да, я буду участвовать в парламентской кампании в качестве кандидата на выборах в Европарламент после вступления Украины в ЕС. И думаю, что это будет самый счастливый момент, когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента», - заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам. Ранее сообщалось, что в случае проигрыша на президентских выборах он намерен пойти на парламентские выборы.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция «Свобода», которая должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется в апреле, сообщает ТАСС. «6 апреля пройдут первые тактические акции операции «Свобода» по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы», - написал Гуайдо в своем Twitter. Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения. «Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп», - добавил Гуайдо. При этом что именно намерена сделать оппозиция в рамках этой операции, он не уточнил.

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля на ряд объектов в промышленной зоны Шейх-Наджар на северо-востоке от Алеппо и сбили несколько ракет, сообщает РБК. Указывается, что израильские самолеты атаковали Алеппо, зафиксирована серия взрывов возле аэропорта и близлежащей промышленной зоны. Потери в результате произошедшего были ограничены «материальным ущербом». Видеозапись, на которой якобы запечатлены последствия взрывов в Алеппо, на своей странице в Twitter опубликовал журналист Левент Кемаль. На кадрах вдалеке заметно сильный пожар. При этом журналист утверждает, что «в Алеппо было выбрано пять целей»: цементный завод, Аль-Найраб, международный аэропорт Восточного Алеппо, город Азизия и промышленная зона Шейх-Наджар.

Корпорация Boeing сообщила об обновлении устройства вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «система улучшения характеристик маневренности») на пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, пишет «Коммерсантъ». «Мы сделаем все возможное, чтобы такие аварии больше никогда не повторялись», - пообещал вице-президент корпорации Майк Синнет, отметив, что обновленное ПО прошло испытания. Пилоты Boeing 737 MAX пройдут дополнительное обучение по работе с системой, однако когда возобновятся полеты на этой модели самолетов, корпорация Boeing не сообщает. Синнет выразил уверенность, что протоколы нового ПО будут одобрены Федеральной авиационной администрацией США и другими авиационными органами по всему миру.

По данным Русской службы ВВС, индийские военные в ходе испытаний сбили космический спутник на низкой околоземной орбите. Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал это выдающимся достижением национальной космической программы страны и заявил в телеобращении к нации, что Индия стала четвертой страной в мире, которой удалось применить противоспутниковое оружие (ранее это делали США, Россия и Китай). По словам премьера, спутник был сбит на высоте 300 км в рамках так называемой миссии Shakti. «Индия заявила о себе как космическая держава», - сказал Моди. Первые испытания противоспутникового оружия были проведены в США еще в 1959 году. Баллистическая ракета Bold Orion была запущена с борта бомбардировщика и прошла совсем рядом со спутником Explorer 6. Аналогичные испытания успешно проводились и в СССР в 1960-1970 годы, а в 1978 году был принят на вооружение комплекс истребитель спутников, который стоял на боевом дежурстве до 1993 года. В 1985 году США испытали ракету AGM-135, которая уничтожила старый американский спутник Solwind P78-1. В 2007 году свою систему в тестовом режиме опробовал Китай.

В Средиземном море торговое судно из Турции спасло мигрантов, однако они захватили корабль и направились в сторону Мальты, сообщает РИА Новости. Захват, предположительно, произошел у побережья Ливии. Всего на борту судна El Hiblu 1 находится более 100 спасенных мигрантов. По словам представителя вооруженных сил Мальты, пока связаться с капитаном судна не удается. Местные власти следят за ситуацией и заявили, что судну не позволят войти в территориальные воды Мальты.

Социальные сети Facebook и Instagram в рамках новой политики запретят восхваление и поддержку идей белого национализма и сепаратизма, сообщают «Известия». Отмечается, что соответствующие меры вступят в силу уже на следующей неделе. «Эти концепты глубоко связаны с организованными человеконенавистническими группами и им нет места на наших сервисах», - говорится в совместном заявлении. Facebook и Instagram уже долгое время следуют политике, которая запрещает выражение ненависти из-за религиозных убеждений, расовой и этнической принадлежности, включая также идеи о господстве белой расы. Однако эти меры не касались национализма и сепаратизма. Кроме того, пользователи соцсетей, проявляющие идеи превосходства белой расы, будут направлены в организацию, которая поможет им отказаться от идей, пропагандирующих ненависть.