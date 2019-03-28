Кожамжаров вошел в состав комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности

Бывший генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров в среду на пленарном заседании сената принес присягу, а также вошел в состав постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

«Кайрат Кожамжаров назначен депутатом сената, вы об этом знаете. Мы надеемся, что вы как опытный, квалифицированный юрист внесете свой вклад в законотворческую деятельность сената», - сказала спикер сената Дарига Назарбаева.

В соответствии с утвержденным порядком вновь избранный депутат, в данном случае Кайрат Кожамжаров, принес присягу.

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», - сказал экс-генеральный прокурор.

Вместе с тем Назарбаева сообщила, что новый депутат изъявил желание работать в комитете по международном отношениям, обороне и безопасности.

Отметим, что также сенаторы проголосовали за прекращение полномочий депутата сената Дархан Сатыбалды, который ранее был назначен послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

Напомним, бывший генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров был назначен депутатом сената парламента 19 марта.