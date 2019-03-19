Кайрат Кожамжаров стал депутатом сената

«Указом главы государства Кожамжаров Кайрат Пернешович назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан», - говорится в тексте, опубликованном на сайте Акорды.

58-летний Кайрат Кожамжаров окончил Ленинградский государственный университет имени А.Жданова со специальности юрист. Прошел путь от стажера прокурора Центрального района Джамбульской области до генерального прокурора страны. Был помощником прокурора, следователем, старшим прокурором-криминалистом, дознавателем, заместителем начальником Хоргосской таможни. Возглавлял департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Актюбинской области, был заместителем председателя агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, затем возглавлял это агентство. После перешел работать акимом Акмолинской области, после чего вернулся в Астану, где стал помощником президента – секретарем совета безопасности. В 2014 году возглавил агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, был председателем Национального бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан, а с 11 декабря 2017 года по 18 марта 2019 года занимал пост генерального прокурора страны.

Напомним, накануне президент сменил генерального прокурора. Указом главы государства Кожамжаров был освобожден от этой должности, на его место назначен Гизат Нурдаулетов.