Назарбаев обсудил с Шукеевым дальнейшую застройку Туркестана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел ряд встреч в резиденции в Алматы, сообщает Акорда.

В ходе встречи с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым были обсуждены текущие вопросы социально-экономического развития региона. Отдельное внимание было уделено дальнейшим планам застройки областного центра Туркестана.

С председателем совета директоров АО «Народный банк Казахстана» Александром Павловым Назарбаев обсудил текущую ситуацию, дальнейшие перспективы развития банковского сектора страны и актуальные вопросы финансового рынка Казахстана, а на встрече с председателем совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» Александром Клебановым уделил внимание актуальным вопросам развития рынка производства электро-тепловой энергии и обеспечения безопасности в электроснабжении регионов страны. Стороны также обсудили текущий процесс реализации тарифной политики в сфере энергоснабжения.