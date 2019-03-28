Также он провел встречи с председателями СД Народного банка и «Центрально-Азиатской Электроэнергетической Корпорации»
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Назарбаев обсудил с Шукеевым дальнейшую застройку Туркестана
Фото Otyrar.kz

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел ряд встреч в резиденции в Алматы, сообщает Акорда.

В ходе встречи с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым были обсуждены текущие вопросы социально-экономического развития региона. Отдельное внимание было уделено дальнейшим планам застройки областного центра Туркестана.

С председателем совета директоров АО «Народный банк Казахстана» Александром Павловым Назарбаев обсудил текущую ситуацию, дальнейшие перспективы развития банковского сектора страны и актуальные вопросы финансового рынка Казахстана, а на встрече с председателем совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» Александром Клебановым уделил внимание актуальным вопросам развития рынка производства электро-тепловой энергии и обеспечения безопасности в электроснабжении регионов страны. Стороны также обсудили текущий процесс реализации тарифной политики в сфере энергоснабжения.

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