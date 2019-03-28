Глава Минобороны дал ряд поручений в связи с крушением вертолета

Ермекбаев, прибыв на место ЧП, дал ряд поручений. Среди них, как уже ранее сообщали в ведомстве, - приостановить полеты однотипных вертолетов (Ми-8, Ми-17, Ми-171) до полного выяснения причин авиационной катастрофы, а также приостановить действия, предполагающие применение этих типов вертолетов в ходе учения «Алтын Жебе». Кроме того, он поручил организовать и провести всестороннее объективное расследование ЧП, дать оценку действиям всех служб и должностных лиц, участвовавших в обеспечении полета, а также установить все обстоятельства, приведшие к авиационной катастрофе.

«Также отдано поручение организовать дополнительные тренажи с летным и инженерно-техническим составом по порядку действия при попадании в опасные явления погоды. Дополнительно дано поручение обеспечить поиск и скорейшую идентификацию, судмедэкспертизу и по согласованию со следственными органами доставку тел к местам погребения. Во взаимодействии с местными исполнительными органами решить вопрос выделения участков для погребения и обеспечить захоронение военнослужащих с соблюдением воинского ритуала», - добавили в Минобороны.

Ермекбаев также акцентировал внимание на вопросах обеспечения всех социальных гарантий и оказания необходимой психологической, материальной и иной помощи родным и близким погибших военнослужащих. Принято решение закрепить за семьями погибших ответственных должностных лиц из числа командного состава для решения социальных вопросов, организации шефства и помощи членам семей военнослужащих.

«На месте трагедии продолжает работу специально созданная комиссия министерства обороны», - уточнили в ведомстве.