В Казахстане за 5 месяцев зарегистрировано более 5 тыс. случаев кори

С ноября 2018 года в Казахстане зарегистрировано более 5 тыс. случаев кори, сообщил в пятницу глава комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики Жандарбек Бекшин.

«С ноября 2018 года 5347 случаев, из них дети до 14 лет – 3899», - сказал Бекшин на пресс-конференции.

Он сообщил, что с 1 апреля 2019 года в Казахстане начнется дополнительная иммунизация населения. Будут вакцинироваться дети, достигшие возраста 9 месяцев, лица до 30 лет с неизвестным прививочным статусом, ранее не привитые и не переболевшие корью, привитые 5 и более лет назад одной прививкой против кори в очагах инфекции, а также медицинские работники, которые также подлежат вакцинации по эпидемиологическим показаниям, так как у этой группы населения высок риск инфицирования из-за частых контактов с потенциальными больными корью.

«Привиться можно во всех наших территориальных поликлиниках, также можно будет прийти в плановом порядке привиться, вакцинация будет проводиться бесплатно во всех наших поликлиниках», - сказал Бекшин.

Ранее главный санитарный врач республики сообщал, что Минздрав дополнительно закупит почти 500 тыс. доз вакцин против кори. На это выделено 580,9 млн тенге.