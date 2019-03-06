Минздрав дополнительно закупит порядка 500 тыс. доз вакцины против кори

Регистрация кори отмечается во всех регионах республики. На сегодняшний день на лечении находятся 186 больных по всему Казахстану, из них 15 человек – в Астане. Между тем в очагах инфекции проводятся мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию лиц, непривитых от кори. На сегодня по эпидемиологическим показаниям привиты 8529 человек.
«Министерством здравоохранения выделены финансовые средства в объеме 580,9 млн тенге на закуп дополнительного объема вакцины против кори (ККП) 478 тыс. доз. После поступления вакцины против кори ориентировочно с 1 апреля текущего года запланирована вакцинация детей с 9-месячного возраста, то есть раньше календарного срока (12 месяцев жизни), а также медицинских работников», - сказал Бекшин.
Он напомнил, что в стране заболеваемость корью преимущественно регистрируется среди непривитых детей. Также высок удельный вес заболеваемости среди людей, у которых «неизвестен прививочный статус» – это лица старше 20 лет (28%). 56% непривитых детей – младше 1 года, 31% занимают медицинские отводы по причине хронических заболеваний, онкозаболеваний, тяжелых прогрессирующих болезней центральной нервной системы, еще 13% – отказы от вакцинации.
В плановом порядке вакцинация против кори продолжается согласно календаря прививок (дети в возрасте 1 год и 6 лет), в том числе и в очагах инфекции (непривитые до 30 лет). Для иммунизации данных групп населения имеется достаточный объем вакцины, отметил глава комитета. Эпидемиологическая ситуация находится на контроле ведомства. В сезон гриппа, других респираторных вирусных инфекций и с учетом ситуации по кори в медорганизациях страны усилены противоэпидемические мероприятия и дезинфекционный режим (ограничение посещения больных, масочный режим, режим кварцевания, воздухообмена), во всех регионах работают территориальные штабы по профилактике инфекционных заболеваний. В Астане дополнительно перепрофилированы 140 коек, во взрослой инфекционной больнице развернуто дополнительно 50 коек. Также медорганизации обеспечены достаточным количеством лекарственных средств.
Вместе с тем Бекшин сообщил, что генотирование вирусов кори, циркулирующих в Казахстане, показало циркуляцию штаммов D8 и В3, аналогичных европейским. При этом в генотипе В3 установлены генетические линии Dublin, а также линии Kabul, характеризующиеся высокой агрессивностью, патогенностью и заразностью. В Астане преимущественно циркулируют генетическая линия Dublin. Эти возбудители на территории Казахстана ранее не циркулировали. Бекшин отметил, что этот штамм только на Украине явился причиной 47 тыс. случаев кори.
Напомним, что в странах Европейского региона в 2018 году зарегистрировано более 70 тыс. случаев кори, из них 71 летальный случай. Рост заболеваемости корью в Европе ВОЗ также связывает с низким охватом вакцинации против кори.
В комитете охраны общественного здоровья отмечают, что вирус кори легко передается воздушно-капельным путем, причем жизнеспособные частицы способны задерживаться в воздухе до двух часов после того, как их носитель покинул помещение. Корь способна передаваться другим людям за 4 дня до появления высыпаний и до 4 дней после, из-за чего зараженный человек продолжает распространять вирус, не имея никаких симптомов. Невакцинированные люди после вдыхания вируса заболевают с вероятностью 90%.
«Учитывая эпидемиологическую ситуацию по вирусным инфекциям, в том числе по кори, рекомендуем мамам с маленькими детьми, а также всем лицам, которые не получили профилактическую прививку по различным причинам (состоянию здоровья ребенка, недостижению прививочного возраста, отказу от вакцинации и прочее), лучше отказаться от посещения мест массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, кинотеатры, ЦОН и т.д.) до стабилизации эпидситуации по кори», - рекомендовал главный санитарный врач страны.
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