Саммит пройдет в столице Казахстана 29 мая
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Назарбаев будет почетным гостем на саммите ЕАЭС
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

Тамара Вааль, Vласть

Первый президент Нурсултан Назарбаев станет почетным гостем на саммите Евразийского экономического союза, который состоится 29 мая в столице Казахстана, написал в пятницу в Twitter глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«25 лет назад в МГУ первый президент РК изложил свое видение евразийской интеграции, став, по сути, автором данной концепции, которая воплотилась в реальность. 29 мая в Нур-Султане состоится юбилейный саммит ЕАЭС. Елбасы Н.Назарбаев примет участие в нем в качестве почетного гостя», - сообщил Токаев.

Напомним, предложение провести заседание Высшего Евразийского экономического совета в мае в столице Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге.

«В следующем году исполняется 5 лет с момента подписания договора и 25 идее, о которой я сейчас говорю. Поэтому я предлагаю провести очередное заседание в Астане в день подписания соглашения ЕврАзЭС в мае следующего года», - говорил он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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