Мир за ночь 29-30 мая 2019 года

В Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы, спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил об отставке, власти Венесуэлы вели тайные переговоры с оппозицией, Джулиана Ассанжа перевели в тюремную больницу, Вашингтон заподозрил Москву в проведении тайных ядерных испытаний, в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, в России больным ВИЧ разрешили усыновлять детей, названы предварительные даты запуска спутников OneWeb с Байконура.

Парламент Израиля (кнессет) проголосовал за самороспуск и проведение повторных выборов 17 сентября, сообщает РБК. За решение проголосовали 74 депутата, против выступили 45 человек. Перед голосованием премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил своей партии «Ликуд», что ему не удалось в срок сформировать правящую коалицию. Повторные парламентские выборы в стране являются «беспрецедентным» событием – это впервые в истории Израиля, когда выборы в парламент не привели к созданию правительства. Разногласия возникли из-за закона о воинской обязанности. Бывший министр обороны и глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман выступает за то, чтобы ультраортодоксальная молодежь участвовала в обязательной военной службе. Однако религиозные партии не поддерживают эту инициативу. Парламентские выборы в Израиле состоялись 9 апреля. По его итогам правая партия Нетаньяху «Ликуд» получила 36 мест в Кнессете из 120 возможных. Вновь стал премьер-министром, он заявлял, что создаст коалиционное правительство с правыми партиями.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший предположения о приписываемом Вашингтоном Москве вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, объявил в среду, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США, сообщает ТАСС. «Я ухожу из Минюста, чтобы вернуться к частной жизни», - заявил он журналистам. Проводимое под руководством Мюллера расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы началось в мае 2017 года и завершилось спустя почти два года – 23 марта 2019 года. Мюллер в итоге признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с Москвой выявить не удалось.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев, сообщает РИА Новости. Переговоры с оппозицией Мадуро оценил как конструктивные. «Я назначил делегацию, мы тайно вели переговоры уже два или три месяца, и сейчас мы сели (за стол переговоров – V) в Норвегии. Я хочу мирного соглашения для Венесуэлы. Я прошу поддержки у страны, у чавизма и родины», - сказал он. Мадуро считает, что путь, по которому они должны идти, – «это диалог, уважение конституции, мир, демократия, развитие и решение проблем».

Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление WikiLeaks, Ассанжа переместили в больничное отделение пенитенциарного учреждения. В организации отмечают, что «за семь недель в тюрьме Белмарш его (Ассанжа – V) состояние здоровья продолжило ухудшаться, он сильно потерял вес». В WikiLeaks добавили, что «серьезно обеспокоены» самочувствием Ассанжа. Организация также осудила отказ шведского суда перенести дату слушания об аресте Ассанжа, назначенную на 3 июня, в связи с его состоянием здоровья. Врачи ранее диагностировали у основателя WikiLeaks депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом долгого пребывания в посольстве Эквадора, где он скрылся от британских властей и попросил политического убежища в июне 2012 года.

Россия могла втайне проводить испытания ядерного оружия, считает глава Разведуправления Минобороны США генерал-полковник Роберт Эшли. Как сообщает «Коммерсантъ», об этом он заявил в ходе выступления в Гудзонском университете. Как утверждает Эшли, Россия хочет модернизировать свой ядерный арсенал. На якобы проведенных ею испытаниях тестировалось оружие с очень низкой производительностью. «Исходя из наших пониманий о том, как ведется разработка ядерного оружия, мы верим, что испытательная деятельность РФ поможет ей улучшить свой ядерный потенциал», - сказал Эшли. Это первый случай, когда США обвиняют Россию в несоблюдении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). «Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания в соответствии с установленным нулевым порогом (в рамках ДВЗЯИ России разрешено проведение экспериментов нулевой мощности – V)», - считает глава американской разведки. По мнению американских аналитиков, испытания могли проводиться на архипелаге Новая Земля, но к каких именно масштабах, и обсуждал ли Вашингтон свои подозрения непосредственно с российскими властями, не сообщается.

В Будапеште на Дунае потерпело крушение прогулочное судно с туристами на борту. Как сообщает РБК, ЧП произошло у моста Маргит. Катер затонул после столкновения с другим катером. По последним данным, 7 человек погибли, 19 числятся пропавшими без вести. Всего на борту прогулочного катера были 33 пассажира и 2 члена экипажа. Семерых удалось спасти. На катере были туристы из Южной Кореи. Спасательная операция затруднена сильным ветром с дождем. Кроме того, в месте происшествия сильное течение.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в некоторых случаях разрешает россиянам с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С усыновлять детей, сообщают «Известия». Согласно закону, судьи должны отступать от статьи 127 Семейного кодекса, если больные этими вирусами люди какое-то время проживают с ребенком и у них сложились «семейные отношения». Помимо этого, судебные органы обязаны учитывать «интересы ребенка» во время рассмотрения заявления на их усыновление.

Первые запуски спутников «космического интернета» OneWeb с космодрома «Байконур» запланированы на 20 ноября и 5 декабря, сообщил РИА Новости источник на космодроме. По информации собеседника, спутники будут запущены с помощью ракет «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат». Следующий запуск запланирован на февраль 2020 года, после чего пусковая кампания будет перенесена на космодром «Восточный», откуда будут выполнены 4 пуска – в апреле, мае, июне и июле 2020 года, на третьем этапе реализации программы будут проведены еще 4 пуска снова с Байконура – в августе, сентябре, ноябре и декабре, а заключительный этап программы запусков будет вновь выполняться с «Восточного» – пуски планируются в феврале и марте 2021 года, и ещё 2 в 2022-2023 годах. «Каждым пуском на околоземную орбиту планируется доставлять по 32 спутника компании OneWeb», - отметил собеседник агентства. Однако это предварительные сроки, которые могут быть уточнены.