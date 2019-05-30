У статуи Цоя в Алматы появился баннер с надписью «Перемен. Qazaq Koktemi»

«За 30 лет независимости мы видели многое. Мы видели как расстреливают народ, как убивают оппозиционеров, как дают сроки ни за что. Мы видели как сносят целые районы, как задыхаются дети, как убивают чемпиона. Мы видели все, но не видели перемен. Мы ждали перемен 30 лет, а теперь мы сами должны их совершить», - говорится на странице rukh2k19 в Instаgram.

За последние месяцы в Алматы и некоторых других городах Казахстана участились случаи различных акций с политическим подтекстом. Самой громкой из них стала «От правды не убежишь», когда активисты вывесили баннер с таким текстом во время алматинского марафона.