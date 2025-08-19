В КазНУ им аль-Фараби не знают когда завершится реконструкция Дворца студентов

Дворец студентов им. Жолдасбекова в Алматы уже лишился большой части облицовочного фасада, но собственник здания – Казахский национальный университет им. аль-Фараби заявляет, что строительно-монтажные или ремонтные работы на объекте не ведутся. При этом там не знают, когда будет восстановлен фасад. Управление культуры в свою очередь еще не согласовало научно-проектную документацию по реставрации.

В марте 2024 года Дворец студентов, являющийся памятником истории городского значения, был обнесен забором. Затем начался демонтаж фасада. В январе этого года управление культуры сообщило, что университет не предоставил необходимую научно-проектную документацию.

Позже университет сообщил, что, снимая ракушечник с фасада, он проводил техническое обследование здания.

Сейчас фасад почти полностью оголен. «На объекте не ведутся строительно-монтажные или ремонтные работы. Проводятся подготовительные мероприятия: детальное техническое обследование здания, инженерно-геологические и инженерно-геодезические исследования, а также историко-культурная экспертиза. Обследование предусматривает изучение состояния несущих конструкций и фасадных элементов, что требует полного вскрытия отделочных материалов. Сроки выполнения реконструкции будут определены после завершения разработки НПД и получения заключения государственной вневедомственной экспертизы», - говорится в ответе КазНУ им. аль-Фараби. на запрос редакции «Власти».

В управлении культуры редакции сообщили, что научно-проектная документация находится на стадии изучения.

В университете уточнили, что выбор материала фасада будет окончательно определен по итогам разработки и согласования научно-проектной документации. В качестве основного варианта рассматривается использование ракушечника.

В университете заверили, что со своей стороны не будут предпринимать попыток по изменению статуса Дворца студентов.

В управлении культуры напомнили, что, согласно закону, лишение памятника истории и культуры статуса допускается лишь в случае полной физической утраты объекта и (или) утраты историко-культурной значимости. В управление подобные заявления в отношении Дворца студентов не поступали.