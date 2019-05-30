Свыше 270 полицейских сократили в Туркестанской области

В рамках «оптимизации организационной штатной структуры» в департаменте полиции Туркестанской области штат сокращен на 10%, сообщил начальник областного ДП Кайрат Дальбеков на заседании общественного совета по вопросам деятельности ОВД.

«Департаментом полиции Туркестанской области осуществлено сокращение штатной численности на 275 единиц или 10% личного состава. Упразднены 17 управленческих должностей. В областном аппарате численность руководящих должностей сократилась с 42 до 25», - цитирует Дальбекова агентство «Казинформ».

По его словам, произошли слияние трех структурных подразделений – управления дознания со следственным объединением, управления по борьбе с организованной преступностью с криминальной полицией и управления оперативного планирования со штабом управления области.

Как отмечает Дальбеков, сокращение штата помогло департаменту полиции сэкономить командировочные расходы почти на 50%.

«Проведен анализ эффективности командировок у областного аппарата. За три месяца 2018 года командировочные расходы составляли 95 млн тенге. За такой же период текущего года количество командировочных расходов составило 50 млн тенге и уменьшилось на 47%. По итогам анализа дополнительно будут приняты меры по сокращению командировок», - сказал глава ДП.