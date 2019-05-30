Сильный ветер ожидается в северных областях Казахстана

В Северо-Казахстанской и Костанайской областях ожидается сильный ветер, сообщает РГП «Казгидромет».

Так, в СКО 31 мая – 1 июня местами гроза, шквал, град. 31 мая ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с. 1 июня ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с. В Петропавловске 31 мая – 1 июня также ожидается гроза, шквал, град. 31 мая ветер юго-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. 1 июня ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.

Днем 31 мая в Костанайской области ожидаются местами гроза, ветер северо-западный 15-20 м/с.

Между тем в Западно-Казахстанской области 31 мая – 1 июня сохраняется жара до +36°С, а в Кызылординской области сутки 31 мая – 1 июня местами ожидается гроза и ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. 31 мая – 1 июня местами шквал, днем возможен град.