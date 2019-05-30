ЧП с батутом в Караганде: на чиновников завели дело по факту халатности

После ЧП с батутом в Караганде 26 мая департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами» акимата Караганды по факту халатности, повлекшей тяжкие последствия, сообщила пресс-служба агентства по делам госслубы и противодействию коррупции.

«Вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, в Центральном парке г.Караганды был незаконно установлен и использован надувной батут, который 25 мая из-за сильных порывов ветра опрокинулся, что повлекло смерть 12-летнего ребенка и причинение тяжких телесных повреждений двоим несовершеннолетним», - пояснили в агентстве.

Указывается, что досудебное расследование проводится по ст.371 ч.2 УК РК.

«Задержание в порядке ст.128 УПК РК не производилось, расследование продолжается.​ Иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит», - уточнили в ведомстве.

За халатность предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 4 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Ранее аким Караганды Нурлан Аубакиров освободил от должности руководителя управления парками культуры, отдыха и скверами Рустама Кодебаева. Причиной увольнения стала трагедия, которая произошла в Центральном парке 25 мая. Кроме того, за отсутствие ведомственного контроля за деятельностью управления парками объявлен строгий выговор руководителю отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог города Алибеку Дюсембекову, а за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей объявлен выговор заместителю акима города Сабиту Оспанову.